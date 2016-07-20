Україна скоротила виробництво сталі, зберігши 10-те місце в рейтингу

Українські металурги в червні 2016 року порівняно з червнем минулого року зменшили виробництво сталі на 8,6% - до 1,830 мільйона тонн, зберігши 10-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками січня-червня поточного року Україна збільшила виробництво сталі порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 10,3% - до 12,413 мільйона тонн, також зберігши в світовому рейтингу виробників сталі 10-ю позицію.

За інформацією асоціації, за підсумками минулого місяця лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно займає Китай з показником 69,5 мільйона тонн (зростання на 1,7% до червня 2015 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в наступному порядку: Японія (8,7 мільйона тонн, +2,7%), Індія (7,8 мільйона тонн, +3,9%), США (6,8 мільйона тонн, -0,1%), Росія (5,8 мільйона тонн, +2,5%), Південна Корея (5,5 мільйона тонн, -6,7%), Німеччина (3,7 мільйона тонн, -2,1%), Туреччина (2,9 мільйона тонн, +2%), Бразилія (2,5 мільйона тонн, -8,5%).

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В цілому в червні 2016 року порівняно з червнем минулого року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі менш ніж на 0,1% - до 135,7 мільйона тонн.

В звіті асоціації за січень-червень позиції лідера продовжує утримувати Китай – 400 мільйонів тонн (зниження порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 1,1%).

Далі слідують: Японія (52 мільйона тонн, -1,1%), Індія (46,4 мільйона тонн, +2,7%), США (40,1 мільйона тонн, +0,2%), Росія (35,2 мільйона тонн, -1,3%), Південна Корея (33,4 мільйона тонн, -3,4%), Німеччина (21,9 мільйона тонн, -1,2%), Туреччина (16,5 мільйона тонн, +3,2%), Бразилія (14,9 мільйона тонн, -13%).

За 6 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, знизили виробництво сталі в цілому на 1,9% - до 794,8 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-е місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. 2014 року наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найпомітніше 2015 року, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-е місце в галузевому рейтингу.