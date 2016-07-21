Американська General Electric підписала меморандуми про співпрацю з УЗ та держпідприємством "Антонов"

Американська багатогалузева корпорація General Electric сьогодні, 21 липня, підписала меморандуми про співпрацю з акціонерною компанією "Укрзалізниця" і авіабудівним підприємством "Антонов".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Згідно з меморандумом з "Укрзалізницею", буде розширено співпрацю в області розвитку і модернізації парку дизельних локомотивів на базі передових технологій General Electric. Що стосується держпідприємства "Антонов", то сьогодні фактично покладено початок співпраці цього стратегічно важливого державного підприємства з GE. Меморандум передбачає можливість поставки двигунів, авіаційних систем і послуг для деяких літаків "Антонова", - повідомив міністр.

Міністр додав, що "Укрзалізниця" також проводить зустрічі з Крюківським вагонобудівним заводом і з іншими потенційними виробниками в Україні.

"Ми хочемо бачити на ринку вільну конкуренцію, невисокі ціни і якісний продукт для клієнтів "Укрзалізниці", - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба Кабміну повідомила, що General Electric найближчим часом поставить акціонерної компанії "Укрзалізниця" свій локомотив для тестування на вітчизняних залізницях.

Крім того, 11 липня "Укрзалізниця" підписала з меморандумом з канадською компанією Bombardier, в рамках якого планується створення в Україні спільного підприємства з виробництва локомотивів та іншої техніки.

Довідка УНІАН. General Electric - американська багатогалузева корпорація, виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі і атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.