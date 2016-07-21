Україна подасть до суду на Росію за видобуток газу в Чорному морі

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявляє, що видобуток Російською Федерацією газу у виключній морській зоні України в Чорному морі після анексії Криму стане предметом судових позовів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Черниш сказав на брифінгу на тему: «Результати міжвідомчої зустрічі з питань деокупації АР Крим».

Як поінформував міністр, 20 липня відбулася урядова нарада під головуванням першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, на якій було заслухано практично усі відомства, робота яких пов'язана з питаннями деокупації Криму.

"За даними, які вчора були узгоджені, і також за попередніми оцінками фахівців, досі здійснюється видобуток українського природного газу на шельфі у виключній морській зоні України. Газ постачається до окупованого півострова. Фактично використовується те, що, відповідно до Конституції України, є власністю народу України", - сказав Черниш.

Як зазначив міністр, це саме стосується і використання біоресурсів Чорного моря.

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"Використання цих ресурсів також буде предметом судових розглядів і судових позовів з боку Української держави", - наголосив Черниш, пояснивши, що у судових позовах Україна посилатиметься на норми Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.

В ході урядової наради також було розглянуто питання щодо наміру Російської Федерації побудувати міст через Керченську протоку.

"Питання будівництва так званого Керченського мосту. Розглядалася фактична сторона справи, тобто, що відбувається. Технічні питання мають бути розглянуті за дорученням Степана Івановича Кубіва, і також ці документи і матеріали мають бути надані Міністерству закордонних справ у взаємодії також із Міністерством юстиції для того, щоб використати можливості в рамках Конвенції по морському праву. Те саме стосується використання шельфу", - сказав Черниш.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2014 року Росія анексувала Крим. У травні 2014 року колишній прем'єр-міністром Арсеній Яценюк заявив, що українська влада звернеться з позовом до Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі щодо експропріації Росією компанії «Чорноморнафтогаз».

Республіканське підприємство «Чорноморнафтогаз», яке входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів, перереєструвалося в Криму відповідно до законодавства Російської Федерації в листопаді 2014 року.