Промвиробництво в Україні після чотирьох місяців зростання знову повернулося до падіння

Спад промислового виробництва в Україні в червні 2016 року порівняно з червнем 2015 року становив 3,4%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, спад промвиробництва в червні проти відповідного місяця минулого року зафіксовано в Україні вперше після зростання впродовж лютого-травня.

Порівняно з попереднім місяцем, травнем 2016 року, спад промвиробництва в червні становив 2,1%. З початку року, за січень-червень, зростання промвиробництва в Україні становило 2%.

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За інформацією Держстату, найбільше зростання виробництва в червні 2016 року порівняно з червнем 2015 року зафіксовано у виробництві комп'ютерів – на 53%, виробництві гумових і пластмасових виробів – на 7,7%, хімічної промисловості – на 5,2%.

Найбільше зростання виробництва у червні порівняно з травнем цього року зафіксовано у виробництві комп'ютерів - на 52,4%, машинобудуванні – на 6,1%, текстильному виробництві – на 8,4%.

Найбільше падіння виробництва в червні 2016 року порівняно з червнем 2015 року зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 17,7%, видобутку сирої нафти – 9,8%, виробництві меблів, – 13,2%.

Найбільше падіння виробництва у червні порівняно з травнем цього року зафіксовано в нафтопереробці – на 16,4%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 14,5%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання промислового виробництва в Україні в травні 2016 року порівняно з травнем 2015 року сповільнилося до 0,2% з 3,5%, зафіксованих у квітні 2016 року до квітня 2015 року. Порівняно з попереднім місяцем, квітнем 2016 року, падіння промвиробництва в травні прискорилося до 3,7% після падіння на 3,4% у квітні до березня. З початку року, за січень-травень, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, зафіксовано зростання промвиробництва на рівні 3,1%.

У 2015 році порівняно з 2014 роком спад промвиробництва прискорився до 13,4% з 10,7%, зафіксованих роком раніше.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, за підсумками 2016 року зростання промислового виробництва в Україні може становити 3%.