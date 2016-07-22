"ДНР" заявила про плани "віджати" Донецький електрометалургійний завод, що належить російській компанії

Про це повідомляє один з інформаційних ресурсів бойовиків.

На базі ДЕМЗ буде створено "державне підприємство "Юзівський металургійний завод". Повідомляється, що самопроголошена влада пішла на такий крок тому, що "власник на даний момент не просто не запускає підприємство, а звільняє всіх працівників".

"Російська компанія "Мечел" має можливість повернути контроль над ДЕМЗ, якщо підприємство відновить свою роботу, а борги по зарплаті будуть погашені перед працівниками", – йдеться в повідомленні.

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В той же час так званий в.о. міністра промисловості самопроголошеної "ДНР" Олексій Грановський заявив, що ДЕМЗ буде повернуто компанії "Мечел", якщо підприємство відновить роботу.

"Якщо власник відновить діяльність ДЕМЗ на території республіки і забезпечить 700 людей роботою, я думаю, рада міністрів прийме позитивне рішення про повернення власнику підприємства", - заявив він.

Грановський додав, що умовами для повернення заводу можуть також стати погашення всіх витрат "ДНР" на запуск підприємства та забезпечення його стабільної роботи.

Російська гірничодобувна і металургійна компанія ПАТ «Мечел», яка є власником Донецького електрометалургійного заводу (ПРАТ «ДЕМЗ») заявила, що проводить юридичну експертизу за фактом захоплення заводу незаконною організацією «ДНР».

Як повідомляє novosti.dn.ua, «Мечел» отримала повідомлення про те, що ДЕМЗ керує тепер людина від «ДНР» і надалі підприємство планують перейменувати в «Юзівський металургійний завод».

В даній ситуації російська компанія побачила «ризик втрати контролю на невизначений термін над майбутньою виробничою і комерційною діяльністю ДЕМЗ».

«В даний час компанія «Мечел» здійснює юридичну експертизу ситуації, що склалася і у разі необхідності вживатиме всіх заходів для захисту своїх прав та інтересів у встановленому законом порядку», - йдеться в повідомленні прес-служби.

При цьому в компанії підкреслюють, що ситуація істотно не вплине на її фінансові результати, так як виробнича діяльність на ДЕМЗ була зупинена в 2012 році, і компанія створила повний резерв під знецінення ДЕМЗ за підсумками 2013-2014 рр.

Довідка. Виробництво на ДЕМЗ було зупинено з грудня 2012 року. "Мечел" пояснював це рішення несприятливою ринковою кон'юнктурою.

У 2013 році підприємство повідомило про продаж заводу, у червні 2014 гендиректор компанії Олег Коржов розповів про "ведення переговорів" про продаж з українськими підприємцями, а на початку 2015 року керівництво "Мечела" заявило, що не веде переговорів про продаж заводу.