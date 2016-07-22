Захист інтересів українських металургів в СОТ є пріоритетом уряду - Микольська

Захист інтересів українських металургів у Світовій організації торгівлі, а також підтримка вітчизняних експортерів є пріоритетом уряду.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter з посиланням на слова торгового представника України Наталії Микольської.

"Підтримка вітчизняних експортерів, захист інтересів українських металургів в СОТ - пріоритети уряду", - сказала торгпред.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз почав антидемпінгове розслідування щодо імпорту гарячекатаного прокату, в тому числі і з України.

У лютому Мексика продовжила на 5 років дію антидемпінгового мита у розмірі 25% на український гарячекатаний прокат.

Колегія Євразійської економічної комісії (наднаціональний орган Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі, Казахстану, Вірменії та Киргизії) 27 січня прийняла рішення ввести антидемпінгове мито на українські безшовні нержавіючі труби діаметром до 426 мм терміном на 5 років розміром 18,96% митної вартості.

При цьому для ПРАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" та ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" встановлюється мито розміром 4,32% митної вартості.