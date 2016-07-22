В ООН повідомили, наскільки скоротилося виробництво у Донецькій і Луганській областях минулого року

Військові дії на Донбасі призвели до масового згортання бізнесу в регіоні і скорочення промислового виробництва 2015 року в Донецькій і Луганській областях на 34,6% і 66% відповідно.

Про це повідомила прес-служба Програми розвитку ООН з посиланням на результати дослідження проблем розвитку підприємництва в Донбасі.

В даних дослідженнях зазначається, що 2014 року падіння промвиробництва в Донецькій і Луганській областях становило 31,5% і 42% відповідно.

Скорочення кількості економічно активного населення за рік з вересня 2014 року по вересень 2015 року склало трохи більше 50% в обох областях. А реальна зарплата в 2015 році порівняно з 2014 роком зменшилася на 10% у Донецькій області та на 28% у Луганській області. При цьому 2014 року вона скоротилася в Донецькій і Луганській областях на 11% і 14% відповідно.

Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, у Донецькій області за січень-вересень 2015 року склав 13,6% (11% 2014 року), у Луганській області - 15,4% (11,8% 2014 року). Разом з тим, рівень безробіття за даними Державної служби статистики за той же період по всій Україні склав 9%.

Як наголошується в повідомленні прес-служби, руйнування інфраструктури, систем зв'язку, фінансової і банківської сфер, розрив економічних зв'язків, фізичне знищення виробничих потужностей в Донецькій і Луганській областях перешкоджають їх соціально-економічному розвитку.

Для вирішення існуючих проблем, на думку авторів дослідження, необхідно полегшити доступ бізнесу до фінансових ресурсів. Наприклад, запровадити часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами, залучити фінансові ресурси через програми міжнародної технічної допомоги.

Слід забезпечити інформаційну підтримку підприємців щодо започаткування та розвитку власної справи, потенційних партнерів і ринків. Вимагає відновлення інфраструктура, в тому числі транспортна і лінії зв'язку. Разом з тим, автори дослідження вважають за необхідне передбачити прозору та ефективну систему роботи блокпостів. Рекомендується також посприяти взаємодії місцевого бізнесу з іншими регіонами країни та зарубіжними компаніями.

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Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року в Берліні було підписано спільну заяву між урядом України та федеративною урядом ФРН про надання кредитних гарантій у розмірі 500 мільйонів євро. За словами екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, кредит буде наданий на термін до 20 років під дуже низьку процентну ставку і буде спрямовано на проекти з відновлення інфраструктури зруйнованого війною Сходу України.

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства зазначали, що насамперед за рахунок цих коштів будуть фінансуватися проекти відновлення в сфері постачання електроенергії і тепла, водопостачання та водовідведення, а також проекти відновлення шкіл і лікарень. Відбір проектів буде проводити спільна українсько-німецька робоча група. Вартість відновлення постраждалої від війни інфраструктури, житлових будинків і компаній Донбасу оцінюється в 15 мільярдів доларів.