ОПЗ з початку року отримав 244 мільйони гривень збитку

Одне з найбільших хімічних підприємств України "Одеський припортовий завод" (ОПЗ), 99,5% акцій якого планується в жовтні 2016 року виставити на продаж, у січні-червні поточного року отримав чистий збиток у 243,9 мільйона гривень, тоді як аналогічний період 2015 року компанія закінчила з чистим прибутком у 152 мільйони гривень.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий дохід заводу від реалізації продукції в першому півріччі 2016 року знизився на 45,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3,172 мільярда гривень з 5,801 мільярда гривень.

Валовий прибуток підприємства за звітний період склала 194,9 мільйона гривень, що в 5,4 рази менше аналогічного показника в першому півріччі 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, у середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови приватизації ОПЗ (99,6% акцій) зі стартовою ціною пакета акцій у 13,175 мільярда гривень, або 520 мільйонів доларів. Конкурс з продажу заводу мав відбутися 26 липня 2016 року.

Інтерес до конкурсу виявили норвезька компанія Yara, американська ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польська Ciech.

Разом з тим, 18 липня конкурс було зірвано через відсутність заявок інвесторів. У зв'язку з цим Фонд держмайна як ключовий орган, який курирує питання приватизації в Україні, заявив про намір підготувати новий конкурс з можливим зниженням стартової ціни активу на 30%.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.