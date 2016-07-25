Найбільше українське підприємство з випуску авіадвигунів скоротило прибуток майже на 20%

Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ" в січні-червні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротило чистий прибуток на 19,3% - до 1,282 мільярда гривень з 1,590 мільярда гривень.

Про це йдеться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Згідно з опублікованими даними, чистий дохід підприємства впав на 37% - до 5,063 мільярда гривень, валовий прибуток - на 26%, до 3,252 мільярда гривень, а операційний прибуток - на 40%, до 2,865 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Мотор Січ" в I кварталі скоротило чистий прибуток в 3,4 рази - до 304,6 мільйона гривень, за підсумками 2015 року збільшило чистий прибуток в 2,4 рази - до 3,67 мільярда гривень з 1,547 мільярда гривень 2014 року.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання.