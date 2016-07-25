Росія встановила бурові вишки на українських газових родовищах у Чорному морі (відео)

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

"Присутність суден забезпечення під прапором РФ у межах родовищ може свідчити про продовження незаконної розвідки та розробки природних ресурсів, а також експлуатацію установок і споруд в промислових цілях, без дозволу компетентних органів України", - йдеться у повідомленні прикордонників.

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За виявленими фактами Держприкордонслужба поінформувала міністерства та відомства.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва наклав арешт на самопідіймальні плавучі бурові установки "Петро Годованець" і "Україна" (так звані "вишки Бойка"), що належать експропрійованій Росією компанії "Чорноморнафтогаз".