"Нафтогаз" з серпня підвищує мінімальні ціни на газ для промисловості

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 серпня 2016 року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 9,3% порівняно з липнем 2016 року - до 6 555,6 гривні за тисячу кубометрів з 5 995,2 гривні за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

Разом з тим, за даними "Нафтогазу", максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 серпня зростуть на 8,6% - до 7 304,4 за тисячу кубометрів порівняно з 6 724,8 за тисячу кубометрів місяцем раніше.

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Як зазначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані в залежності від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або купуватиме не менше 50 мільйонів кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива. У всіх інших випадках використовується вища ціна.

Всі ціни на паливо вказано з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію з регулювання у сфері енергетики права на встановлення цін на природний газ для промисловості.