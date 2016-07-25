Наслідки Brexit: британський індекс ділової довіри в промисловості впав до мінімуму з 2009 року

Індекс ділової довіри в промисловості Великобританії в II кварталі 2016 року впав до мінімального значення з початку 2009 року — до мінус 47 пунктів.

Це пов'язано з економічною невизначеністю, викликаною рішенням жителів Британії про вихід країни зі складу Євросоюзу, випливає з доповіді Конфедерації британських промисловців (CBI), передає RNS.

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У квітні, за підсумками першого кварталу цього року, Індекс закріпився на рівні мінус п'ять пунктів. У CBI відзначають, що це мінус 47 — найнижчий показник з часів економічної рецесії в Британії на початку 2009 року під час світової фінансової кризи.

«Хмара невизначеності нависла над промисловим сектором (Британії — ред.) після Brexit. Тепер важливо, щоб новий уряд спрямував країну в потрібному напрямі з допомогою чіткого плану і зрозумілого графіку щодо переговорів із ЄС на тему майбутніх відносин країни з блоком», — повідомив старший економіст CBI Рейн Ньютон-Сміт.

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Негативні економічні показники посилюють тиск на Банк Англії в його задачі пошуку заходів для стимулювання зростання британської економіки. У той же час міністр фінансів Філіп Хеммонд повідомив про готовність до «перезавантаження» кредитно-грошової політики Британії, проте Центробанк країни буде використовувати лише наявні фінансові інструменти для вирішення проблем в економіці в короткотривалій перспективі.

Раніше Банк Англії заявив про відсутність різкого уповільнення економіки країни після Brexit. А новий прем'єр Сполученого Королівства Тереза Мей пообіцяла створити для Великобританії нову роль у зв'язку з рішенням її жителів покинути Європейський Союз