Одне з найбільших ракетно-космічних підприємств України за півроку отримало 2,3 мільйона збитку

Одне з найбільших підприємств ракетно-космічної галузі України «Хартрон» (Харків) у січні-червні 2016 року отримало 2,267 млн грн чистого збитку проти 4,821 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2015 року.

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Згідно з квартальним звітом компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, чистий дохід підприємства за вказаний період скоротився на 37% - до 1,326 млн грн, валовий збиток - в 5,6 раза, до 203 тис. грн, а операційний збиток становив 3,481 млн грн проти 3,228 млн грн операційного прибутку за перше півріччя 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, «Хартрон» в 2015 році знизив чистий прибуток у порівнянні з 2014 роком у 2,7 раза – до 6,2 млн грн з 16,65 млн. грн.

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Підприємство є холдинговою структурою, до складу якої входять керуюча компанія (ПАТ "Хартрон") і 10 підприємств, створених з участю керуючої компанії. Підприємства холдингу працюють в ракетно-космічній галузі, в сфері енергетики та залізничного транспорту.

Контрольний пакет акцій «Хартрону» розпорядженням Кабінету міністрів переданий в управління Державному космічному агентству України.