Дніпропетровський тепловозоремонтний завод збільшив збиток на 47%

Дніпропетровський тепловозоремонтний завод, 100% акцій якого належать створеній на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічної акціонерної компанії, в січні-червні 2016 року збільшив чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 47,1% - до 12,38 млн грн з 8,42 млн грн.

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Згідно зі звітом підприємства в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, чистий дохід заводу за вказаний період становив 75,82 млн грн, що в 2,1 раза більше за січень-червень минулого року.

При цьому в січні-червні поточного року підприємство отримало 460 тис. грн валового збитку проти 3,67 млн грн валового прибутку за аналогічний період 2015 року.

Операційний збиток заводу за звітний період збільшився порівняно з січнем-червнем минулого року на 49% – до 12,41 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Дніпропетровський тепловозоремонтний завод в січні-березні 2016 року скоротив чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 26,3% - до 4,42 млн грн з 5,99 млн грн.

За підсумками 2015 року Дніпропетровський тепловозоремонтний завод отримав 6,48 млн грн чистого збитку в порівнянні з 4,08 млн грн чистого прибутку в 2014 році.

Дніпропетровський тепловозоремонтний завод (Дніпро) здійснює ремонт маневрових тепловозів серії ЧМЕ-3 і тепловозів серії ТЕ-10 всіх індексів, ТЕМ-2, тепловозів серії 2ТЕ116.