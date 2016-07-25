"Турбоатом" скоротив прибуток майже вдвічі

Харківський завод «Турбоатом», що виробляє турбіни для електростанцій, протягом січня-червня 2016 року отримав 430,6 млн грн чистого прибутку, що на 49% менше, ніж у першому півріччя 2015 року, повідомляє прес-служба компанії.

Читайте такожОдне з найбільших ракетно-космічних підприємств України за півроку отримало 2,3 мільйона збитку

Згідно з повідомленням, у січні-червні поточного року компанія реалізувала продукції на 1,7 млрд грн, при цьому 62,7% цієї продукції було відправлено на експорт.

За даними прес-служби, за звітний період «Турбоатом» виплатив повною мірою дивіденди державі в обсязі 921,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року «Турбоатом» і «Електроважмаш» уклали угоду про можливості спільної поставки обладнання турбінного острови для третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

У березні цього року керівництво «Туброатома» разом з американською енергетичною компанією Holtec заявило про готовність освоїти спільне виробництво турбін малої потужності для атомних електростанцій.

Довідка УНІАН. «Турбоатом» виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробувань і відвантаження.

У структуру «Турбоатома» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання. Управління державною часткою акцій ПАТ «Турбоатом» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.