Одне з найбільших в Україні хімічних підприємств збільшило прибуток на 64%

Одне з найбільших в Україні підприємств хімічної галузі «Сумихімпром», 99,9% акцій якого перебуває в державній власності, в січні-червні 2016 року збільшило чистий прибуток на 64,2% - до 28,4 млн грн з 17,3 млн грн в аналогічному періоді 2015 року.

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Про це йдеться в звіті підприємства, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, складеним за національними стандартами, чистий дохід підприємства від реалізації продукції в січні-червні 2016 року знизився на 25,5% - до 1 млрд грн.

Валовий прибуток за звітний період поточного року знизився в порівнянні з першим півріччям 2015 року на 39,6% - до 124,1 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Сумської області у червні продовжив санацію «Сумихімпрому» на 6 місяців – до кінця 2016 року.

План санації «Сумихімпрому» передбачає збереження його цілісного майнового комплексу і робочих місць, продовження виплати податків і зборів, нарощування обсягів виробництва продукції. У той же час, даний план не передбачає участі зовнішнього інвестора, тобто підприємство залишиться в державній власності.

При цьому раніше Кабінет міністрів України погодив продаж державного пакету акцій «Сумихімпрому» до 30 листопада.

«Сумихімпром» – енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти.