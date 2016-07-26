ЄЕК призупинила застосування мит на феросплав з українських підприємств

Євразійська економічна комісія призупинила введення в дію рішення про застосування антидемпінгового мита щодо українського феросилікомарганцю на строк, необхідний для розгляду цього питання Євразійським міжурядовою радою на засіданні, запланованому в другій декаді серпня.

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Повідомлення про це опубліковано на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як повідомляв УНІАН, Євразійська економічна комісія, наднаціональний орган Євразійського економічного союзу Росії, Казахстану, Білорусі, Киргизстану та Вірменії, наприкінці травня ухвалила рішення щодо введення антидемпінгового мита на феросилікомарганець з України терміном на 5 років.

Розмір мита становить 26,35% від митної вартості товару.