Промислові підприємства Китаю за півроку заробили понад $450 мільярдів

Прибуток великих промислових підприємств Китаю за підсумками I півріччя 2016 року зріс на 6,2% порівняно з тим же періодом минулого року, склавши 3 трильйони юанів (454,5 мільярда доларів), свідчать дані державного статистичного бюро Китаю.

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Великими компаніями вважаються підприємства з річним доходом понад 20 мільйонів юанів (3,1 мільйона доларів), передає Прайм.

"З січня по червень загальний дохід великих промислових підприємств становив 2,99 трильйона юанів, що на 6,2% більше, ніж у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - йдеться доповіді, опублікованій на сайті відомства.

При цьому дохід підприємств, зайнятих у добувній промисловості, за вказаний період знизився на 83,6%; прибуток компаній в обробній галузі зріс на 12,1%; доходи компаній у виробництві і постачанні електроенергії, теплової енергії та газу знизилися на 2,3%.

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Загалом, з 41 великого підприємства, у 30 - доходи зросли, у двох - залишилися на колишньому рівні, і в дев'яти – скоротилися.

У червні, доходи великих промпідприємств зросли на 5,1% в річному вираженні, що на 1,4 відсоткового пункту більше показника травня цього року.

У пояснювальній записці експерт відділу промисловості НСБ Хе Пін зазначає, що основними факторами зростання прибутку великих промпідприємств стало прискорення збуту промислової продукції, уповільнення зниження цін на товари, зниження собівартості, а також збільшення прибутку електроенергетичних та нафтопереробних підприємств.