Львівський бронетанковий завод передав на озброєння Міноборони партію БРЕМ-1

Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

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«ДП «Львівський бронетанковий завод» є єдиним підприємством України, яке ремонтує та виготовляє інженерну спеціалізовану техніку. Ці машини - незамінні на передовій. Вони допомагають швидко вирішувати низку важливих завдань», - йдеться в повідомленні.

Довідка. БРЕМ-1 - це броньована ремонтно-евакуаційна машина, призначена для евакуації пошкоджених танків із зони ведення вогню противника. Вона допомагаю евакуювати застряглі об'єкти і допомагає екіпажам при ремонті і технічному обслуговуванні танків в польових умовах.

Машина оснащена крановою установкою та устаткуванням для буксирування. БРЕМ-1 додатково обладнано електрозварювальним і газозварювальним обладнанням та блоками з поліспастів, що забезпечують тягову здатність до 100 т.