Львівський бронетанковий завод передав на озброєння Міноборони партію БРЕМ-1
Львівський бронетанковий завод, що входить до складу ДК «Укроборонпром», передав Міноборони чергову партію з трьох БРЕМ-1.
Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».
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«ДП «Львівський бронетанковий завод» є єдиним підприємством України, яке ремонтує та виготовляє інженерну спеціалізовану техніку. Ці машини - незамінні на передовій. Вони допомагають швидко вирішувати низку важливих завдань», - йдеться в повідомленні.
Довідка. БРЕМ-1 - це броньована ремонтно-евакуаційна машина, призначена для евакуації пошкоджених танків із зони ведення вогню противника. Вона допомагаю евакуювати застряглі об'єкти і допомагає екіпажам при ремонті і технічному обслуговуванні танків в польових умовах.
Машина оснащена крановою установкою та устаткуванням для буксирування. БРЕМ-1 додатково обладнано електрозварювальним і газозварювальним обладнанням та блоками з поліспастів, що забезпечують тягову здатність до 100 т.