Мінекономрозвитку дозволило "Нафтогазу" продати 45 мільйонів кубів газу для ОПЗ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке здійснює корпоративне управління Національним нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України», 27 липня дало згоду на поставку для «Одеського припортового заводу» на липень 2016 року 45 млн куб. м газу на загальну суму 302,6 млн грн. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу України».

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«Міністерство економічного розвитку і торгівлі України сьогодні (27 липня – УНІАН) своїм наказом надало «Нафтогазу» згоду на вчинення правочину з «Одеським припортовим заводом» - укладення договору поставки природного газу на липень 2016 року обсягом 45 млн куб. м газу і загальною вартістю 302, 6 млн грн», - йдеться в повідомленні компанії.

Також наголошується, що постачання газу для заводу вимагало отримання згоди Мінекономрозвитку, оскільки перший заступник голови правління нафтогазового холдингу Сергій Перелома одночасно є головою наглядової ради ОПЗ.

За інформацією прес-служби, ОПЗ повинен був виплатити «Нафтогазу» 5,4 млн грн боргів за газ, що і було зроблено 27 липня.

Згідно повідомлення, якщо ОПЗ не укладе угоди на поставки газу з будь-яким постачальником до 28 липня, то оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» буде змушений припинити постачання газу на завод.

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Як повідомляв УНІАН, "Укртрансгаз" 18 липня заявив про початок процедури відключення Одеського припортового заводу від газопостачання через відсутність передоплати та перевищення нормованого споживання газу. Тоді добовий обсяг споживання «блакитного палива» контрагентом становив близько 1,5 млн куб. м, при заявці в 0,1 млн куб. м/добу.

14 липня на брифінгу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що у справі про розтрату грошових коштів Одеського припортового заводу затримані голова наглядової ради заводу Сергій Перелома і перший заступник директора підприємства Микола Щуриков.

20 липня «Укртрансгаз» обмежив постачання газу великого виробника хімічної продукції Одеського припортового заводу до погашення боргів за транспортування палива.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.