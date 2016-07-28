У Росії хочуть відмовитися від обслуговування Україною літаків Ан-124 "Руслан" - ЗМІ

У Росії хочуть відмовитися від обслуговування українським державним підприємством «Антонов» літаків Ан-124 «Руслан», які використовуються російськими перевізниками та Міністерством оборони РФ, що може призвести до припинення використання цих машин за межами Росії.

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Про це повідомляє російська газета «Комерсант» від 28 липня.

«Експлуатанти найбільшого в світі серійного комерційного вантажного літака Ан-124 «Руслан» хочуть організувати техобслуговування судів в обхід їх українського розробника ДП «Антонов». На тлі загострення відносин з Україною стежити за експлуатацією суден тепер пропонується російському КБ Іллюшина. Але розробник не готовий з цим миритися і може у відповідь зупинити польоти літаків «Руслан» за межами Росії - саме там, де вони в основному і працюють», - наголошується в статті.

Зокрема, джерело видання повідомило, що подовженням ресурсу і забезпеченням життєвого циклу найбільшого в світі вантажного цивільного літака Ан-124-100 «Руслан» може зайнятися ВАТ «Авіаційний комплекс імені Іллюшина» (входить в державну Об'єднану авіабудівну корпорацію, ОАК). Це питання неодноразово обговорювалося з участю основних експлуатантів літака — ГК «Волга-Дніпро» (найбільший оператор Ан-124-100, що використовує їх для чартерних вантажних перевезень) і ВПС Росії (літаки використовуються в парку 224-го льотного загону).

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Стверджується, що основною причиною стали «складності з отриманням технічного супроводу від української сторони». Льотний ресурс Ан-124 дуже великий — він становить 50 тис. годин, 10 тис. польотів і 45 календарних років і призначається українським держконцерном «Антонов» - утримувачем сертифіката типу, а також відповідальним за типову конструкцію літака. Але за умовами розробника сама процедура продовження ресурсу повинна проводитися набагато частіше — кожні 4 тис. льотних годин. Зараз всі ці процеси ускладнені: сам експлуатант може проводити лише періодичне техобслуговування, а всі тяжкі форми - тільки український виробник за участю ульяновського «Авіастар-СП» (виконує техобслуговування і ремонт Ан-124, випущених на Ульяновському заводі).

26 червня 2013 року президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа повідомив, що модернізація військово-транспортних літаків Ан-124 «Руслан» Міністерства оборони Російської Федерації без участі розробників – конструкторського бюро «Антонов» – загрожує безпеці польотів.

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При цьому наголошується, що якщо не передати функції супроводження експлуатації Ан-124 російським структурам, може зірватися подальша експлуатація кількох літаків.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

В даний час входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Транспортний літак Ан-124 "Руслан" – найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську та Києві. У 2004 році виробництво було припинено.