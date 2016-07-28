Boeing допустив припинення півстолітнього виробництва літаків моделі 747

Американський виробник літаків корпорація Boeing переглянув плани щодо випуску лайнерів Boeing 747. У фінансовій звітності компанії вказується, що у зв'язку зі зниженням кількості замовлень і темпів зростання авіаперевезень нижче за прогнозований рівень компанія відмовилася від планів повернутися до виробництва одного Boeing 747 в місяць починаючи з 2019 року, передає РБК.

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З вересня Boeing збирається випускати всього шість літаків на рік, два з яких, очевидно, будуть відправлені для обслуговування президента США. У компанії зазначили, що якщо не буде достатньої кількості замовлень на цю машину, це призведе до додаткових втрат. У цьому випадку Boeing може прийняти рішення про припинення виробництва Boeing 747.

Як повідомляє The Wall Street Journal, проблеми з продажами Boeing 747, пов'язані в тому числі з тим фактом, що авіакомпанії стали схилятися до придбання менш містких літаків, що змушує виробників по всьому світу міняти свої плани. Зокрема, Airbus раніше заявляв про плани в два рази скоротити виробництво лайнера А-380.

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Згідно з фінансовим звітом Boeing чистий збиток авіабудівної корпорації у другому кварталі 2016 року становив $234 млн проти прибутку в $1,11 млрд за квітень-червень 2015 року. Серед причин збитків називаються втрати від перекласифікації витрат на розробку і дослідження за програмою Boeing 787, а також втрати, пов'язані з реалізацією авіатанкерів KC-46.

Корпорація Boeing випускає літак моделі 747 з 1970 року. За весь цей час було вироблено понад 1500 лайнерів, які закуповували як американські авіакомпанії, так і закордонні перевізники. Пік продажів припав на 1970 рік, коли Boeing продав 92 літаки цієї моделі.