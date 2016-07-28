Виробник холодильників "Норд" закриває завод в окупованому Донецьку

Компанія-виробник побутової техніки «Норд» (Донецьк), яка раніше була найбільшою в Східній Європі, прийняла рішення з 1 серпня припинити роботу підприємства в Донецьку, законсервувати його основні засоби.

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Згідно з повідомленням підприємства в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідне рішення прийняла спостережна рада «Норду» 11 липня у зв'язку з неможливістю вести виробничу діяльність в умовах, що склалися.

«В умовах, коли ПАТ «НОРД» не тільки не контролює, але навіть не може передбачити визначальні фактори нормального функціонування, продовження господарської діяльності - неможливе; єдиним раціональним рішенням є консервація основних засобів ВАТ «НОРД» на виробничому майданчику в місті Донецьк», - йдеться в повідомленні.

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Для виконання цього рішення наглядова рада підприємства призначила комісію з консервації основних засобів на чолі з головою правління.

"Основна мета комісії – забезпечення збереження в працездатному стані основних засобів та збереження наявних матеріалів, вирішення соціальних проблем на період вимушеної зупинки потужностей", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Група компаній «Норд» (ТМ NORD) раніше була найбільшим у Східній Європі та СНД виробником складної побутової техніки (кухонних плит, торгово-холодильного устаткування, компресорів). Штаб-квартира компанії розташована в місті Донецьк. Кількість працівників на початок 2014 року становила понад 3,5 тис. осіб.

Мажоритарним акціонером і президентом компанії станом на четвертий квартал 2013 року був Валентин Ландик (частка 78,42%).