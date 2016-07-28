Підприємства космічної галузі України збільшили виробництво майже на 50%

Підприємства космічної галузі України в січні-червні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року збільшили обсяги виробництва товарної продукції на 47%, а обсяги реалізації продукції - на 39,6%.

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Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів з посиланням на Державне космічне агентство України (ДКАУ).

Згідно з повідомленням, за цей період підприємства космічної галузі виробили і реалізували товарної продукції на суму майже 1,35 мільярда гривень, а загальний обсяг валової продукції за цей період становить майже 1,7 мільярда гривень. Чинником зростання виробництва і реалізації продукції космічної галузі в агентстві назвали розширення ринків збуту.

Основними експортно-орієнтованими підприємствами космічної галузі стали підприємства "Об'єднання Комунар", "КБ "Південне", "Хартрон" і "Арсенал".

Також у повідомленні зазначається, що всього до сфери управління Державного космічного агентства України входять 26 підприємств і організацій космічної галузі, з них 17 державних підприємств, 4 акціонерні товариства та 5 бюджетних установ.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Кабмін звільнив главу ДКАУ Любомира Сабадоша.