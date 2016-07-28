"Антонов" виграв справу проти російського авіазаводу на майже $3 мільйони

Державне підприємство "Антонов" виграло в Російській Федерації спір проти російського підприємства "Авіакор - авіаційний завод" у справі про виплату роялті за використання товарного знака при виробництві літаків.

Про це йдеться у повідомленні юридичної фірми "Ільяшев і Партнери", яка захищала інтереси українського підприємства.

"Рішенням суду від 4 липня 2016 року позовні вимоги держпідприємства "Антонов" на суму понад 2,9 мільйони доларів були задоволені і підлягають стягненню на користь нашого клієнта", - наводяться в повідомленні слова старшого партнера юрфірми "Ільяшев і Партнери" Романа Марченка.

Зазначається, що судове засідання по даній справі було закритим.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в Росії хочуть відмовитися від обслуговування українським державним підприємством "Антонов" літаків Ан-124 "Руслан", які використовуються російськими перевізниками та Міністерством оборони РФ.

Як повідомлялося, основною причиною цього рішення стали "складності з отриманням технічного супроводу від української сторони".

Льотний ресурс Ан-124 дуже великий - він становить 50 тисяч годин, 10 тисяч польотів і 45 календарних років і призначається українським держконцерном "Антонов" - утримувачем сертифіката типу, а також відповідальним за типову конструкцію літака.

Довідка УНІАН. ДП "Антонов" є найбільшим в Україні літакобудівним підприємством, на базі якого за рішенням держконцерну "Укроборонпром" буде створена Українська авіабудівна корпорація. В неї увійдуть профільні науково-дослідні інститути, держпідприємство "Новатор", Харківський машинобудівний завод "ФЕД", Харківське агрегатне конструкторське бюро, завод "Маяк".