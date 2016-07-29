Прибуток Panasonic впав майже в 3 рази

Чистий прибуток японського виробника електроніки Panasonic становив у I кварталі 2016-2017 фінансового року (квітень-червень) 21,7 млрд ієн ($206,8 млн), що в 2,7 раза менше за показник аналогічного періоду 2015 року (59,5 млрд ієн, або $567 млн).

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Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає RNS.

Чиста виручка Panasonic становила в I кварталі 2016-2017 фінансового року 1,75 трлн ієн ($16,7 млрд), тоді як в I кварталі 2015-2016 фінансового року компанія отримала 1,86 трлн ієн ($17,7 млрд). Таким чином, показник впав на 6%.

Операційний прибуток Panasonic становив в I кварталі 2016-2017 фінансового року 66,9 млрд ієн ($637,5 млн), що на 13% менше за показник аналогічного періоду в 2015-2016 роках (76,6 млрд ієн, або на $730 млн).

Panasonic — один із найбільших в світі виробників побутової техніки і електронних товарів. Компанія заснована в 1918 році. Капіталізація Panasonic становить 2,48 трлн ієн ($23,6 млрд).