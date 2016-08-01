Китай виміряв активність у промисловості: держстатистика говорить про падіння, ділові кола про зростання

Індекс ділової активності (PMI) в промисловому секторі економіки Китаю в липні вперше з лютого 2015 року перевищив 50 пунктів, склавши 50,6 пункту, свідчать дані незалежного дослідження ділового видання Caixin і сервісу фінансової інформації Markit, передає РИА Новости.

У червні 2016 року PMI у сфері промисловості КНР за версією Caixin становив 48,6 пункту. Таким чином, червень став 16-м поспіль місяцем, коли показник виявився нижчим за позначку 50 пунктів, що відокремлює зростання від падіння.

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За даними видання, зростання індексу в липні на 2 пункти було зумовлене збільшенням внутрішніх замовлень в економіці, яке компенсувало незначне зниження зовнішнього попиту. Крім цього у липні зріс обсяг випуску промислової продукції після трьох місяців спаду.

"Економіка Китаю почала показувати ознаки стабілізації завдяки поступовій реалізації проактивної фіскальної політики", — заявив аналітик CEBM Group Чжун Чженшен. "Але тиск на економічне зростання, як і раніше, присутній, тому фіскальна і монетарна політика, що надає підтримку (промисловості), має тривати", — зазначив він.

У понеділок також були опубліковані офіційні дані державного статистичного бюро КНР щодо індексу ділової активності в промисловому секторі економіки країни в липні. За даними бюро, в липні PMI у промисловому секторі економіки Китаю становив 49,9 пункту, показавши мінімальне за останні п'ять місяців значення.

Аналітики, опитані агентством Reuters, очікували, що PMI у промисловому секторі економіки КНР в липні залишиться на позначці червня, коли індекс становив 50 пунктів. Значення вище 50 пунктів свідчить про зростання активності, нижче — про її спад.