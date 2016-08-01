У Нацбанку назвали причини падіння промвиробництва в червні

Страйк залізничників на сході України, який заблокував рух вантажних поїздів, зумовив відновлення падіння промислового виробництва і вантажообороту.

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Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді на сайті Національного банку України.

«Страйк залізничників на сході країни, який заблокував рух вантажних поїздів, зумовив короткостроковий, але відчутний негативний вплив на економічну активність у червні. Як наслідок, відновилося падіння промислового виробництва і вантажообороту», - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, завдяки приросту торгівлі та зростанню рослинництва зростання індексу виробництва базових галузей прискорилося - до 1,7% у річному вимірі.

Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні в червні 2016 року порівняно з червнем 2015 року станвить 3,4%. Спад промвиробництва в червні проти відповідного місяця минулого року зафіксовано в Україні вперше після зростання протягом лютого-травня. Порівняно з попереднім місяцем, травнем 2016 року, спад промвиробництва в червні становив 2,1%. З початку року, за січень-червень, зростання промвиробництва в Україні становило 2%.