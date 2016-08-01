Реалізація промпродукції з початку року зросла на 12%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-червні 2016 року склав 796,6 мільярда гривень, що на 12,1% більше обсягу за січень-червень 2015 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промислової продукції в переробній промисловості, на яку в січні-червні 2016 року довелося 64,6% всього обсягу реалізації, склав 515,052 мільярда гривень.

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У видобувній промисловості та розробці кар'єрів (12,4% від загального обсягу) реалізація склала 98,429 мільярда гривень.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (21,9% від загального обсягу) склав 174,404 мільярда гривень.

Найбільший обсяг реалізованої продукції у січні-червні припав на Дніпропетровську область – 147,532 мільярда гривень, Донецьку область – 91,544 мільярда гривень та місто Київ – 70,009 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні 2015 року склав 1,5 трильйона гривень, що на 304,926 мільярда гривень, або на 25,5%, більше показника за 2014 рік на рівні 1,119 трильйона гривень.