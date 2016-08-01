Промвиробництво у Великобританії скоротилося максимально за 3 роки - Reuters

Промислове виробництво у Великобританії в липні скоротилася максимально більше ніж за три роки, показали результати дослідження, у понеділок, ставши ще однією ознакою того, що рішення про вихід країни з Євросоюзу шкодить економічному зростанню, повідомляє Reuters.

"Дані також можуть стати ще одним стимулом для зниження ставок Банком Англії в четвер. У липні регулятор несподівано для ринків утримався від змін політики, але сказав, що більшість чиновників схиляються до розширення заходів стимулювання в серпні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що індекс менеджерів із закупівель (PMI) Markit/CIPS знизився до 48,2 пункту в липні з 52,4 пункту в червні, зафіксувавши мінімум з лютого 2013 року і опинившись нижче попереднього значення 49,1 пункту, про який повідомлялося наприкінці липня.

"Показники промвиробництва і нових замовлень опустилися нижче позначки в 50 пунктів, що відокремлює уповільнення активності від зростання, вперше з початку 2013 року, через погіршення ринкових умов всередині країни та невизначеності, пов'язаної з вирішенням Великобританії вийти з Євросоюзу", - підкреслює видання.

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Сорок шість з 49 економістів, опитаних Reuters, очікують, що Банк Англії знизить ключову ставку щонайменше на 25 базисних пунктів у четвер, проте думки на рахунок того, чи відновить регулятор програму скупки активів, розділилися.

Дані про стан економіки після Brexit поки обмежені. Однак є ознаки ослаблення довіри споживачів, в той час як Markit повідомила, що її попередні дані PMI відповідають квартального скорочення економіки на 0,4 відсотка за квартал, якщо подібна тенденція збережеться.