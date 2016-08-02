Українська сіль повертає позиції на ринку РФ – ЗМІ

Після скасування заборони на постачання солі до Росії, яка діяла понад рік, державне підприємство "Артемсіль" повертає втрачені позиції. З травня в Росію було поставлено понад 70 тис. тонн солі. Таким чином підприємство зайняло майже 13,5% ринку. Про це пише "КоммерсантЪ".

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При цьому основна частина поставок — близько 60 тис. тонн — припала на липень. Весь обсяг російського ринку харчової солі за підсумками першого півріччя "Руспродсоюз" оцінює 520 тис. тонн, з яких 350 тис. випустили вітчизняні компанії. Таким чином, "Артемсіль" за останні три місяці зайняла майже 13,5% російського ринку.

У 2014 році підприємство займало п'яту частину російських продажах. "Артемсіль" у 2014 році була одним з найбільших гравців на російському ринку харчової солі з часткою 21% (233,2 тис. тонн). В січні 2015 року "Росспоживнагляд" призупинив ввезення продукції з українського підприємства через претензії до якості. У травні цього року служба зняла заборону, дозволивши "Артемсолі" щороку ввозити в Росію до 170 тис. тонн. Всього "Артемсіль" здатна випускати понад 7 млн тонн продукції на рік.

Заступник голови правління "Руспродсоюзу" Дмитро Леонов вважає, що експансія "Артемсолі" ставить під загрозу окупність проектів російських виробників. Через ввезення солі з України такі проекти стають ризикованими, розмірковує пан Леонов.

Значний обсяг продукції "Артемсолі" може призвести до скорочення частки російських виробників з поточних 65% до менш ніж 50%, зазначає Дмитро Леонов. При цьому, нагадує він, згідно з доктриною продовольчої безпеки, мінімальний поріг вітчизняної солі в РФ має становити 85%. До введення заборони російські підприємства займали лише 49% місцевого ринку.