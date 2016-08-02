Промвиробництво в Україні знижується і за підсумками року становитиме 1-1,5% - прогноз Da Vinci AG

Промислове виробництво в Україні знижується. Червневі показники виявилися меншими на 2,1% порівняно з цифрами травня і на 3,4% - порівняно з червнем 2015 року. Про це йдеться в новому прогнозі аналітичної групи Da Vinci AG, отриманому УНІАН.

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Хоча протягом першого півріччя 2016 року індекс промислового виробництва демонструє зростання на рівні 2% до аналогічного періоду попереднього року, тенденції викликають занепокоєння.

"Починаючи з квітня, спостерігається щомісячне зниження показника промвиробництва: у квітні -3,4%, в травні -3,7%, в червні -2,1%. Те, що 27 червня було оголошено вихідним днем, навряд чи є причиною падіння промислового виробництва в червні, беручи до уваги негативні тренди квітня-травня місяців", - відзначають аналітики.

Найбільше падіння виробництва в червні 2016 року порівняно з червнем 2015 року зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 17,7%, видобутку сирої нафти – 9,8%, виробництві меблів, – 13,2%. Найбільше падіння виробництва у червні порівняно з травнем 2016 року зафіксовано в нафтопереробці – на 16,4%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 14,5%, виробництві газу – 6,7%.

"Викликають здивування коментарі заступника міністра економіки Юлії Ковалів, яка вважає, що рівень промислового виробництва за підсумками року зросте завдяки сільському господарству. Адже сільськогосподарський сектор не входить в статистику промислового виробництва. У поєднанні з неадекватними прогнозами, заявленими нею наприкінці червня (2,5-4% за підсумками першого кварталу), МЕРТ демонструє некомпетентність", - сказано в прогнозі.

"Необхідно підкреслити недостатній рівень реалізації реформ, стимулювання експорту і збільшення виробництва в секторах економіки, які стимулюють внутрішній ринок. На прикладі промвиробництва помітні спроби маніпуляції статистичними показниками. Так, МЕРТ заявляло про зростання промислового виробництва протягом усього другого кварталу, незважаючи на те, що з квітня вже спостерігалося зниження даного показника в порівнянні місяць до місяця. Однак в офіційних повідомленнях упор робився на статистику в порівнянні з періодами попереднього року, де низька порівняльна база сприяла сприятливим оцінками", - підкреслюють аналітики.

Крім того, як сказано в документі, в прогнозуванні МЕРТ не враховується зовнішній фактор зміни цін на ряд сировинних товарів і попит на них на світовому ринку. Саме він був визначальним у зниження індексу промислового виробництва у другому кварталі. Крім того, знижується фактор низької порівняльної бази, що також сприяє гальмуванню динаміки промвиробництва.

Прогнози до кінця поточного року погіршуються у зв'язку із зміною світової кон'юнктури. У разі відсутності серйозних зовнішніх факторів, що погіршують позиції українського сировинного експорту на світових ринках, індекс промислового виробництва за підсумками року складе близько 1-1,5%.