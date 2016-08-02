"Укргазвидобування" отримало 7 нових спецдозволів на користування надрами

Комісія з питань надрокористування, яка запрацювала з 1 серпня 2016 року, прийняла рішення про надання найбільшої державної газодобувної компанії «Укргазвидобування» 7 нових спеціальних дозволів на користування надрами.

Читайте такожУкраїна за півроку видобула 10 мільярдів кубометрів газу

Про це повідомляє прес-служба Державної служби геології і надр.

Згідно з повідомленням, комісія продовжила термін дії інших 15 спеціальних дозволів, у тому числі 4 – для «Укргазвидобування» і одного – для «Східного ГЗК».

«Ми провели перше засідання Комісії з питань надрокористування ... (яка) одразу взялася за роботу і розглянула заяви надрокористувачів. Тому робота ряду підприємств в частині ліцензування була розблокована», - прокоментував перше засіданні комісії її голова Дмитро Абрамович.

Раніше повідомлялося, що віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон дав доручення у стислий термін провести засідання Комісії з питань надрокористування.

29 липня було затверджено «Положення про Комісії надрокористування», і з 1 серпня дана комісія запрацювала. До її складу увійшли представники Держгеонадр, Мінекології, Кабміну, академії наук, Державної комісії із запасів, Громадської ради при Держгеонадр та ін.