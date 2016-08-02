Порошенко підписав закон, який дозволяє українським авіабудівникам створювати СП з іноземцями

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається у повідомленні, Закон був ухвалений Верховною Радою України 14 липня 2016 року.

Закон спрямований на створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного літакобудування та передбачає внесення змін до законів України «Про розвиток літакобудівної промисловості», «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств».

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Реалізація Закону дозволить підвищити конкурентоспроможність та обсяги виробництва вітчизняної авіаційної техніки, сприятиме залученню нових технологій та інвестицій у проекти українських підприємств і забезпечить створення нових робочих місць.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, підкреслюється в повідомленні.