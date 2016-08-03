Президент увів у дію рішення РНБО щодо української оборонки

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

«Рада національної безпеки і оборони України розглянула комплекс питань, пов’язаних зі станом справ в оборонно-промисловому комплексі, та зростання обсягів завдань із переоснащення Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань сучасним і модернізованим озброєнням та військовою технікою в умовах агресії Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на основі вивчення даних питань РНБО доручила Кабінету міністрів забезпечити у місячний строк розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння.

Документ зобов’язує уряд розробити у тримісячний строк, зокрема, проекти законів щодо забезпечення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс шляхом утворення спільних підприємств; особливостей діяльності у сфері розроблення та виробництва озброєння і військової техніки.

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Також Кабмін повинен розробити законопроект щодо підтримки авіаційної промисловості. При цьому уряд має передбачити заходи з оподаткування операцій з ввезення на митну територію України літаків іноземного виробництва за договорами оперативного лізингу та встановлення обмежувального ввізного мита на літаки іноземного виробництва, що перебували в експлуатації понад 5 років, якщо аналоги таких літаків виробляються в Україні.

Уряд має розробити і подати на розгляд парламенту проект закону щодо сприяння здешевленню вартості довгострокових кредитів шляхом субсидування з Державного бюджету України частини витрат на сплату відсотків за кредитами, отриманими в українських фінансових установах для серійного виробництва українських літаків, модернізації та технічного переоснащення авіабудівних підприємств.

Кабміну також доручено у місячний строк підготувати та затвердити Державну цільову програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року. Крім того, мають бути затверджені до 1 січня 2017 року основні напрямки розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період.

Уряду доручено передбачати у проектах Держбюджету на 2017 та наступні роки фінансування у повному обсязі державних цільових програм у сфері розвитку озброєння і військової техніки та оборонно-промислового комплексу.

Рішенням РНБО уряду доручено розглянути питання щодо списання заборгованості державного підприємства «Суднобудівний завод імені 61 комунара» за спожиту електроенергію перед публічним акціонерним товариством «Миколаївобленерго» та забезпечити у подальшому постачання електроенергії на підприємство з метою забезпечення виконання ним державного оборонного замовлення з відновлення технічної готовності кораблів Військово-Морських Сил ЗСУ та Державної прикордонної служби, які залучаються до бойового чергування та участі у міжнародних заходах.

Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству оборони, Державному космічному агентству та Державному концерну «Укроборонпром» доручено розробити та затвердити до 20 вересня 2016 року «дорожню карту» реформування системи стандартизації та технічного регулювання у сфері розроблення і виробництва продукції оборонного призначення.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України, додали в прес-службі президента.