"АвтоКрАЗ" достроково виконав державне замовлення Міноборони на 2016 рік

Найбільший у Європі виробник вантажних автомобілів Кременчуцький автомобільний завод «АвтоКрАЗ» в кінці липня закінчив виконання держоборонзамовлення на цей рік для Міністерства оборони України.

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Як повідомили УНІАН на підприємстві, згідно з умовами договору між «АвтоКрАЗом» і Міноборони, укладеному в кінці 2015 року, замовникові в обумовлені терміни поставлені різні моделі автомобілів КрАЗ спеціального призначення колісних формул 4х4 і 6х6, а також причіпна і напівпричіпна техніка.

«Моделі і кількість поставлених автомобілів ми розголошувати, згідно з укладеним контрактом, не маємо права»,- сказала прес-секретар підприємства Діна Стєганцева.

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Вона зазначила, що дострокове виконання держоборонзамовлення стало можливим, завдяки колективній злагодженій роботі всіх стратегічних партнерів КрАЗу: підприємств групи «КрАЗ» – Полтавського і Кам'янець-Подільського автоагрегатних заводів, Токмацького ковальсько-штампувального, Маріупольського радіаторного заводів і Херсонського заводу автокерма, а також українських постачальників комплектуючих і виробників спецнадбудов.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році "АвтоКрАЗ" збільшив виробництво вантажних автомобілів на 1% - до 1,401 одиниці.

У 2015 році завод збільшив чистий збиток в 2,4 раза - до 371,5 млн грн з 148 млн грн в 2014 році. За підсумками 2014 року «АвтоКрАЗ» отримав чистий збиток у розмірі 148 млн грн проти 19,79 млн грн чистого прибутку в 2013 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» - найбільший в Європі виробник і постачальник вантажних автомобілів цивільного та спеціального призначення, запасних частин до них, причепів та напівпричепів.