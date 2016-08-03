В Одесі починають експериментальну розробку багатосекційного трамвая

Про це повідомив директор КП «Одесміськелектротранс» Дмитро Жеман. «Ми починаємо експериментальну розробку нового вагона. Він буде з секцією, що матиме низьку підлогу посередині вагону. Це буде багатосекційний трамвай довжиною 28 метрів. У січні-лютому 2017 року ми випустимо на лінію», - сказав Жеман.

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Він зазначив, що фахівці використовують візок від вагона «Татри», все інше - нові складові.

«На 85% новий вагон. Повна модернізація із заміною кузова - майже 5 млн грн. Закупити новий вагон - найдешевший односекційний - близько 14 млн грн», - підкреслив Жеман.