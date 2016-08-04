Adidas відзвітував про зростання прибутку в 1,7 раза

Чистий прибуток, що припадає на акціонерів німецького виробника спортивного одягу і аксесуарів Adidas AG, в першому півріччі 2016 року зріс у 1,7 разв в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив 641 мільйон євро, повідомляється в прес-релізі компанії.

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Прибуток на акцію становив 3,13 євро проти 1,81 євро роком раніше. Виручка компанії зросла в річному вираженні на 15%, станвоивши 9,2 мільярда євро, передає Прайм.

У другому кварталі чистий прибуток, що припадає на акціонерів, у річному вираженні збільшився майже в 2 рази, до 291 мільйона євро. Прибуток на акцію зріс до 1,42 євро з 0,73 євро роком раніше. Виручка збільшилася на 13,2%, до 4,422 мільярда євро.

Adidas AG, заснована в 1924 році Адольфом Дасслером, є одним із світових лідерів у виробництві спортивного взуття, одягу та інвентаря.