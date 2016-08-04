"Укроборонпром" обіцяє завершити контракт на поставку танків "Оплот" у Таїланд до середини 2017 року
Контракт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, підписаний у 2011 році, буде повністю завершено до середини 2017 року.
Про це УНІАН повідомив заступник генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Денис Гурак.
"До середини наступного року ми завершимо поставки "Оплотів" за цим контрактом", - сказав Гурак.
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Він додав, що третя партія "Оплотів" була відправлена замовнику в липні цього року.
Як повідомляв УНІАН, на початку липня на харківському "Заводі ім. Малишева" повідомили про завершення виробництва третьої партії танків "Оплот" і початок виробництва четвертої.
У цілому постачання танків "Оплот" за контрактом із Таїландом здійснюється із систематичними порушеннями узгоджених між країнами графіків.
Зокрема, згідно з озвученими планами, поставка третьої партії танків "Оплот" до Таїланду мала відбутися ще до кінця 2015 року. Але вже в грудні 2015 року в іноземних ЗМІ з'явилася інформація про намір таїландської влади через зриви термінів поставок замінити український танк на аналогічні екземпляри з Росії і Китаю. Представники «Укроборонпрому» назвали інформацію помилковою і проплаченою конкурентами.
На початку року гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов повідомив, що відправка третьої партії танків "Оплот" за контрактом з Таїландом відкладена "на найближчий час". Але повідомлення про завершення виробництва цієї партії з'явилося тільки червні. Контракт із Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" був підписаний у 2011 році, загальна вартість - близько 250 млн дол.
Крім того, керівництво "Укроборонпрому" неодноразово заявляло про складнощі виробництва танків "Оплот" і залучило для виробництва приватні підприємства.