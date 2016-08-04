"Укроборонпром" обіцяє завершити контракт на поставку танків "Оплот" у Таїланд до середини 2017 року

Про це УНІАН повідомив заступник генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Денис Гурак.

"До середини наступного року ми завершимо поставки "Оплотів" за цим контрактом", - сказав Гурак.

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Він додав, що третя партія "Оплотів" була відправлена замовнику в липні цього року.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня на харківському "Заводі ім. Малишева" повідомили про завершення виробництва третьої партії танків "Оплот" і початок виробництва четвертої.

У цілому постачання танків "Оплот" за контрактом із Таїландом здійснюється із систематичними порушеннями узгоджених між країнами графіків.

Зокрема, згідно з озвученими планами, поставка третьої партії танків "Оплот" до Таїланду мала відбутися ще до кінця 2015 року. Але вже в грудні 2015 року в іноземних ЗМІ з'явилася інформація про намір таїландської влади через зриви термінів поставок замінити український танк на аналогічні екземпляри з Росії і Китаю. Представники «Укроборонпрому» назвали інформацію помилковою і проплаченою конкурентами.

На початку року гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов повідомив, що відправка третьої партії танків "Оплот" за контрактом з Таїландом відкладена "на найближчий час". Але повідомлення про завершення виробництва цієї партії з'явилося тільки червні. Контракт із Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" був підписаний у 2011 році, загальна вартість - близько 250 млн дол.

Крім того, керівництво "Укроборонпрому" неодноразово заявляло про складнощі виробництва танків "Оплот" і залучило для виробництва приватні підприємства.

На озброєнні України є 10 "Оплотів".