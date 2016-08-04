"Укроборонпром" озвучив амбітні плани з випуску великокаліберних мінометів "Молот" (фото)

Київський завод "Маяк", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", у цьому році випустить 280 вітчизняних мінометів калібру 120-мм "Молот".

Про це в ході презентації виробництва міномета повідомив головний інженер заводу "Маяк" Валерій Синіцин.

"На цей рік у нас замовлення на 280 одиниць. Ми вже виробили 140, решту плануємо зробити до кінця вересня", - сказав він.

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За словами Синіцина, вартість міномета майже 483 тисяч гривень, що нижче за ціну його зарубіжних аналогів.

Він також додав, що у заводу є низка домовленостей про імпорт мінометів "Молот", зокрема, інтерес проявили Саудівська Аравія та Єгипет.

Як повідомляв УНІАН, випробування вітчизняного міномета "Молот" пройшли влітку минулого року. Крім того, у вересні минулого року концерн "Укроборонпром" представив ряд розробок заводу "Маяк".

Зокрема, завод презентував вітчизняну крупнокаліберну снайперську гвинтівку калібру 12,7 мм і нову портативну гвинтівку "Гопак" калібру 7,62 мм.

Крім того, на підприємстві був також танковий кулемет КТ-7,62, із збільшеною скорострільністю і прицільною дальністю.