Київський завод "Маяк" розробив новий міномет за стандартами НАТО (фото)

Київський завод "Маяк", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", розробив новий 60-мм міномет, який відповідає стандартам НАТО.

Про це в ході презентації міномета повідомив генеральний директор заводу "Маяк" Олександр Перегудов.

"Зараз один 60-мм міномет знаходиться на полігоні на випробуваннях. Нам було поставлено завдання - піхотний варіант на 3,5 кілометра. У нас він - майже на 4 кілометрів. Поки міномет пройшов половину випробувань і показав непогані результати. Ще пару тижнів і вже закінчимо", - сказав Перегудов.

Він також додав, що завод самостійно освоїв і виробництво 60-мм мін.

"Ми розробили свої міни, тому що міномет такого калібру абсолютно нову зброю, як для України, так і для СНД", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Київський завод "Маяк", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", цього року випустить 280 вітчизняних мінометів калібру 120-мм "Молот". За словами представників заводу, вартість міномета майже 483 тисяч гривень, що нижче ціни його зарубіжних аналогів.

Випробування вітчизняного міномета "Молот" пройшли влітку минулого року. Крім того, у вересні минулого року концерн "Укроборонпром" представив ряд розробок заводу "Маяк". Зокрема, завод презентував вітчизняну крупнокаліберну снайперську гвинтівку калібру 12,7 мм і нову портативну гвинтівку "Гопак" калібру 7,62 мм. Крім того, на підприємстві був також розроблений танковий кулемет КТ-7,62 із збільшеною скорострільністю і прицільною дальністю.