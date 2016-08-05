Автовиробництво в Україні з початку року скоротилося майже на 40%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-липні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилося на 39% - до 2,458 тисячі одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за цей період впало на 34,7% - до 1,903 тисячі штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося відносно минулорічного показника на 38,5% - до 483 штук, автобусів – на 77,9%, до 72 штук.

При цьому в липні цього року на українських заводах було вироблено 363 автотранспортних засоби, що на 57% менше торішнього результату липня і на 15% менше показника червня цього року.

У загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких відносно червня минулого року зросло на 57% - до 268 штук. При цьому всі автомобілі були випущені на заводі "Єврокар", а найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) за минулий місяць не випустив жодного автомобіля.

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Липневе виробництво комерційних автомобілів склало 77 штук, що на 2,7% більше, ніж попереднього місяця, та на 45% менше торішнього липня.

Також за липень було вироблено 18 автобусів, що на 77% менше, ніж у липні минулого року, і в 3 рази більше, ніж у червні.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автотранспортних засобів в Україні в першому півріччі скоротилося на 34% - до 2,095 тисячі одиниць

За даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспорту в Україні за підсумками 2015 року скоротилося в 3,5 рази - до 8,2 тисячі авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).