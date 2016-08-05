Україна та Індонезія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері

Сьогодні у присутності президента Петра Порошенка та президента Індонезії Джоко Відодо підписано Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Індонезії про співробітництво в оборонній сфері.

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Документ підписали міністр закордонних справ Павло Клімкін та міністр оборони Індонезії Рямізард Рячуду, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

"Укладена сьогодні угода в оборонній галузі значно розширить наші можливості в плані військово-технічного співробітництва, співпраці в сфері оборонної промисловості і відповідної логістики", - зазначив Порошенко під час спільної з президентом Індонезії заяви для ЗМІ у м. Джакарта.

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Президент України подякував за відкритість та надійність індонезійським партнерам.

Порошенко також подякував Індонезії за те, що 19 березня 2014 року країна підтримала проект резолюції Генасамблеї ООН щодо незаконної анексії Криму та агресії Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з державним візитом в Індонезії.