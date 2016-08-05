На Львівщині викрили злочинну групу, яка незаконно вирубувала ліс і продавала за кордон

У Львівській області прокуратура спільно із працівниками Управління захисту економіки викрили схему незаконного вирубування лісу із його подальшим експортом за кордон.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, вказана схема була організована посадовою особою Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. До складу злочинної групи входили працівник Державної фітокарантинної служби, колишній працівник Галицької районної адміністрації Львова, банківські працівники, адвокат, троє керівників приватних підприємств та троє жителів Волинської області.

Встановлено, що злочинною групою на території Львівської та Волинської областей було спеціально створено 6 фіктивних фірм та на підставі виготовлених фіктивних первинних документів про походження лісопродукції, ними отримано більше 200 сертифікатів із реальними підписами та мокрими печатками Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, що дозволяли безперешкодно вивозити лісопродукцію за кордон.

За такою схемою було легалізовано більше 12 тис. кубів незаконно зрізаного та викраденого лісу різних порід (еквівалентно 200 вагонів деревини), загальною вартістю 30 млн грн. У подальшому деревину експортовано до країн Євросоюзу, зокрема у Польщу, Голландію, Італію, Чехію та Латвію.

Окрім того, для заниження митної вартості викраденого та експортованого лісу, зловмисниками було укладено зовнішньоекономічні контракти із 5-ма офшорними компаніями, які зареєстровані у Панамі, Британських Віргінських островах та Республіці Беліз.

Валюта від експортованого лісу надходила на банківські рахунки фіктивних фірм та за сприяння банківських працівників переводилась у готівку і розподілялась між змовниками.

У взаємодії зі спеціалістами ДФС доведено ухилення задіяними у схемі підприємствами від сплати податків до бюджету держави на загальну суму 10 млн грн.

«Одночасно отримані за схемою сертифікати про походження лісу, учасники злочинної групи продавали за ціною 10 тис. грн за один документ іншим суб’єктам господарювання Львівщини та Західного регіону держави, в яких був в наявності викрадений ліс, однак не було законних документів про його походження», - зазначається у повідомленні.

5 серпня, правоохоронці провели більше 30 санкціонованих обшуків у приміщеннях обласного управління лісового та мисливського господарства, Державній фітокарантинній службі області, в офісах підприємств, приватних помешканнях усіх причетних до незаконного бізнесу осіб.

Вилучено печатки фіктивних фірм-експортерів, залучених у схемі, печатки підприємств Республіки Польща, на адресу яких експортувався ліс; понад 40 платіжних банківських карток, через які отримувалась готівка від продажу лісу, документи щодо замитнення лісу в митних органах, інші речові докази у справі.

Також вилучено біля 2 тис. м куб. підготовленого до експорту лісу дерев породи дуб (еквівалентно 33 вагонам) із нанесеними електронними бірками державних лісгоспів. В єдиній електронні базі обліку деревини за цими ж номерами значаться дерева інших, менш цінних порід (сосна, вільха, бук).

Одночасно вилучено документи на автотранспорт, квартири та нерухомість фігурантів.

Під час проведення обшуків викрито усіх членів злочинної групи.

Відтак, керівнику підрозділу Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства сьогодні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України, та ще двом керівникам фіктивних підприємств – за ст. 205 (фіктивне підприємництво), 212 (ухилення від сплати податків, зборів), ч.1 та ч. 4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.

На даний час Галицький районним судом міста Львова обирається міра запобіжного заходу посадовцям, задіяним у злочинній схемі.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня у Чернівецькій області співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Чернівецької області викрили керівників 5 державних лісових господарств у розкраданні та нелегальному експорті деревини.