Україна та Індонезія розпочнуть консультації про ЗВТ
10:21, 07 серпня 2016Промисловість
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Президент України Петро Порошенко та його індонезійський колега Джоко Відодо під час переговорів домовились про початок консультацій щодо зони вільної торгівлі між Україною та Індонезією.
Президенти України та Індонезії на спільній прес-конференції / УНІАН
Про це, як повідомили у прес-службі українського президента, Порошенко заявив в інтерв'ю телеканалу CNN Indonesia.
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"Ми домовилися з президентом Відодо почати консультації щодо зони вільної торгівлі", - сказав він.
Порошенко наголосив, що Індонезія є важливим партнером України у Південно-східній Азії. Країни мають значний потенціал співпраці в багатьох сферах. "Україна може стати майданчиком для індонезійських інвесторів на європейський ринок", - вважає президент.
Президенти України та Індонезії домовилися розпочати консультації щодо зони вільної торгівлі https://t.co/rr1UdR3H3Ypic.twitter.com/QIbU9YkPGL— APU (@APUkraine) 7 серпня 2016 р.
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