Україна та Індонезія розпочнуть консультації про ЗВТ

Про це, як повідомили у прес-службі українського президента, Порошенко заявив в інтерв'ю телеканалу CNN Indonesia.

Читайте такожУкраїна та Індонезія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері

"Ми домовилися з президентом Відодо почати консультації щодо зони вільної торгівлі", - сказав він.

Порошенко наголосив, що Індонезія є важливим партнером України у Південно-східній Азії. Країни мають значний потенціал співпраці в багатьох сферах. "Україна може стати майданчиком для індонезійських інвесторів на європейський ринок", - вважає президент.