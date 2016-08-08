Кабмін передав завод "Топаз" до складу "Укроборонпрому"

Кабінет міністрів України передав раніше базувався в Донецьку завод "Топаз" із сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі до складу державного концерну "Укроборонпром".

Відповідне рішення було прийнято урядом 8 серпня.

"Прийняття розпорядження налагодить ефективну кооперацію компанії з іншими підприємствами-учасниками концерну, дозволить зберегти наявний потенціал у сфері радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, а також забезпечити наукові дослідження в цій галузі", - повідомив в ході прийняття документа глава Мінекономрозвитку Степан Кубів.

Сам завод в результаті бойових дій влітку 2014 року був захоплений проросійськими бойовиками. Частину техніки, потужностей заводу і техдокументації було вивезено до Росії. Тим не менш, за словами керівництва заводу, частина підприємства і виробленої для української армії техніки була доставлена на підконтрольну владі територію.

У свою чергу, міністр фінансів Олександр Данилюк додав, що "Топаз" має борг перед бюджетом 40 мільйонів гривень і "Укроборонпром" має вирішити це питання після входження підприємства до складу концерну.

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Як повідомляв УНІАН, раніше гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов повідомив, що 2016 року концерн планує завершити розробку і подати модернізовану станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга".

РЛС "Кольчуга" - радянська автоматична станція пасивної радіотехнічної розвідки. В Україні проводилася на донецькому заводі "Топаз".

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.