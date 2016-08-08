Харківський бронетанковий завод збільшив виробництво в 4 рази

Харківський бронетанковий завод (ХБТЗ), що входить до складу концерну "Укроборонпром", у першій половині 2016 року порівняно з першим півріччям 2015 року в 4 рази збільшив випуск бронетехніки для українських військових.

Про це повідомила прес-служба "Укроборонпрому" з посиланням на директора ХБТЗ Олександра Глушка.

"У першому півріччі 2016 ХБТЗ передав для потреб ЗСУ 25 одиниць бронетанкової техніки: 13 танків Т-64БВ і 12 Т-80БВ на загальну суму 82,3 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року (6 танків на суму 12,5 мільйона гривень) цього року випущено майже в 4 рази більше танків для українських військових", - цитує прес-служба Глушко.

Крім того, за його словами, прибуток заводу зріс на 8% - до 2,8 мільйона гривень, а виплати до бюджетів і цільових фондів перевищили минулорічний обсяг на 135%, склавши 19,4 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" за півроку передав українським військовим 646 одиниць нового озброєння і техніки.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.