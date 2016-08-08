Кабмін спростив порядок оборонних закупівель, що проводяться без конкурентної процедури

Кабінет міністрів України спростив бюрократичну процедуру оборонних закупівель, що проводяться без конкурентної процедури, одночасно ввівши контроль за критерієм собівартості з урахуванням націнки.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в понеділок з необхідністю узгодження з Міністерством фінансів.

"У нас діє складна радянська процедура оборонних закупівель (без конкурентної процедури - УНІАН). Постанова дозволить підвищити обороноздатність країни... найголовніше - це постанова дозволить нам прискорити роботу щодо держгарантій і замовити озброєння і техніку", - сказав міністр оборони Степан Полторак, представляючи постанову.

При цьому Полторак звернувся до Міністерства фінансів з проханням погодити постанову протягом сьогоднішнього дня.

Зокрема, новий порядок передбачає облік витрат підприємства при визначенні собівартості продукції, яка закуповується, з урахуванням операційної та курсової різниці. Крім того, порядок визначає облік прибутку підприємства-постачальника у разі залучення кредитів на закупівлі під державні гарантії.

Читайте такожКабмін пропонує Раді скасувати податок на імпорт зброї та військової техніки

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в травні прийняла закон, що дозволяє скоротити термін проведення державних закупівель для Міністерства оборони і правоохоронних органів до 14 до 60 днів.

Згідно з наказом міністра оборони, всі закупівлі Міноборони за речового, медичного, продовольчої та паливної забезпечення будуть проводитися на відкритих електронних торгах. Міноборони стало першим міністерством, впровадило систему електронних закупівель 2015 року. За даними Міноборони, проведення закупівель в електронному форматі дозволить міністерству заощадити близько 30% коштів від обсягу закупівель.