Промпродукція в Україні за місяць подорожчала більш ніж на 4%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в липні 2016 року порівняно з попереднім місяцем червнем зросли на 4,3%.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, в річному вираженні - порівняно з липнем минулого року ціни виробників промпродукції зросли на 18,3%, порівняно з груднем 2015 року – на 18,8%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без врахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні 2015 року (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросли на 25,4%.