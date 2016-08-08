Промпродукція в Україні за місяць подорожчала більш ніж на 4%
17:59, 08 серпня 2016Промисловість
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Дані наводяться без урахування окупованого Криму, а також частини зони АТО.
REUTERS
Ціни виробників промислової продукції в Україні в липні 2016 року порівняно з попереднім місяцем червнем зросли на 4,3%.
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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, в річному вираженні - порівняно з липнем минулого року ціни виробників промпродукції зросли на 18,3%, порівняно з груднем 2015 року – на 18,8%.
У повідомленні наголошується, що дані наводяться без врахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні 2015 року (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросли на 25,4%.
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