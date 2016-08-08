На Львівщині виявили підпільну пивоварню

Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області 4 серпня в Буському районі Львівської області при здійсненні слідчо-оперативних заходів виявили "підпільну" пивоварню. Про це повідомили у прес-службі відомства.

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Процес пивоваріння і реалізації пива через торгівельну мережу області був поставлений "на потік", а технологічне обладнання не поступалося відомим Львівським пивоварням.

"Щоправда, для заощадження власних прибутків і несплати податків, псевдопідприємці жодним чином не потурбувалися про реєстрацію свого бізнес-проекту та отримання необхідних дозволів і ліцензій", - зазначили у ДФС.

Правоохоронці виявили чорнові записи, спецобладнання, 18 чанів для варіння та бродіння, шланги, електронасоси, електрощитову для керування процесом виробництва, спирт; 50 літрові металеві кеглі та бочки, пластикові пляшки для розливу готової продукції; пшеницю, ячмінь, кукурудзу, хміль, карамель в гранулах у мішках. Проведено відбір взірців готової продукції на місці виробництва та в місцях реалізації для експертного дослідження.

Загальна вартість виявленої готової продукції, сировини та предметів виробництва сягає понад 2 млн. гривень, додали у відомстві.